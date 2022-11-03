Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли околиці Інгульської громади Миколаївської області. За даними Миколаївської ОВА у Telegram, постраждалих та руйнувань немає, передає УНН.
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"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – ідеться у повідомленні.
Деталі
2 листопада, приблизно о 13:30, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району було пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту та електроопори – постраждалих немає.
Також вчора з 21:00 до 22:00 окупанти обстрілювали Широківську громаду Баштанського району – зруйновано один житловий будинок, постраждалих немає.
Окрім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо
1 листопада російські війська обстріляли касетними снарядами населені пункти Галицинівської громади Миколаївської області – одна людина дістала поранення.