Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду

Цитата

"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – ідеться у повідомленні.

Деталі

2 листопада, приблизно о 13:30, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району було пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту та електроопори – постраждалих немає.

Також вчора з 21:00 до 22:00 окупанти обстрілювали Широківську громаду Баштанського району – зруйновано один житловий будинок, постраждалих немає.

Окрім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо

1 листопада російські війська обстріляли касетними снарядами населені пункти Галицинівської громади Миколаївської області – одна людина дістала поранення.