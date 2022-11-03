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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду

Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду

Київ • УНН

 • 216981 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли околиці Інгульської громади Миколаївської області. За даними Миколаївської ОВА у Telegram, постраждалих та руйнувань немає, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – ідеться у повідомленні.

Деталі

2 листопада, приблизно о 13:30, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району було пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту та електроопори – постраждалих немає.

Також вчора з 21:00 до 22:00 окупанти обстрілювали Широківську громаду Баштанського району – зруйновано один житловий будинок, постраждалих немає.

Окрім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо

1 листопада російські війська обстріляли касетними снарядами населені пункти Галицинівської громади Миколаївської області – одна людина дістала поранення.

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