Николаевская область: ночью оккупанты обстреляли Ингульскую громаду

Цитата

"Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелам подверглись окрестности Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Детали

2 ноября, примерно в 13:30, в результате вражеских артиллерийских обстрелов Шевченковской громады Николаевского района были повреждены здание сельскохозяйственного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры – пострадавших нет.

Также вчера с 21:00 до 22:00 оккупанты обстреливали Широковскую громаду Баштанского района – разрушен один жилой дом, пострадавших нет.

Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним

1 ноября российские войска обстреляли кассетными снарядами населенные пункты Галицыновской громады Николаевской области – один человек получил ранения.