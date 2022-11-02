Рашисти накрили касетними снарядами Миколаївщину, поранено одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вчора, 1 листопада, російські війська обстріляли касетними снарядами населені пункти Галицинівської громади Миколаївської області – одна людина дістала поранення. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
"Орієнтовно о 14:10 та 16:20 ворог завдав ударів по двох населених пунктах Галицинівської громади. Внаслідок обстрілу касетними снарядами в одному з пунктів людина отримала поранення. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.
Деталі
За даними голови ОВА, станом на ранок 2 листопада ситуація по районах така:
Миколаївський район
1 листопада о 12:10 ворог завдав удару по сільськогосподарському підприємству Шевченківської громади – постраждалих немає.
2 листопада о 06:00 внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади – постраждалих немає.
Баштанський район
1 листопада, з 09:30 до 12:00, та 2 листопада, о 03:45, обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі – постраждалих немає.
Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора, орієнтовно о 22:32, було обстріляно один з населених пунктів громади – постраждалих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
1 листопада російські війська випустили по Миколаєву чотири ракети – влучили в коледж і гімназію, поранено п'ятеро осіб, одна людина загинула.