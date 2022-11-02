Рашисты накрыли кассетными снарядами Николаевскую область, ранен один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вчера, 1 ноября, российские войска обстреляли кассетными снарядами населенные пункты Галицыновской громады Николаевской области – один человек получил ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"Ориентировочно в 14:10 и 16:20 враг нанес удары по двум населенным пунктам Галициновской громады. В результате обстрела кассетными снарядами в одном из пунктов человек получил ранения. Подробная информация уточняется", – написал Ким.
Детали
По данным главы ОВА, по состоянию на утро 2 ноября ситуация по районам такая:
Николаевский район
1 ноября в 12:10 враг нанес удар по сельскохозяйственному предприятию Шевченковской громады – пострадавших нет.
2 ноября в 06:00 в результате вражеских обстрелов был поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады – пострадавших нет.
Баштанский район
1 ноября, с 09:30 до 12:00, и 2 ноября, в 03:45, обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушены здания – пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Вчера, ориентировочно в 22:32, был обстрелян один из населенных пунктов громады – пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
1 ноября российские войска выпустили по Николаеву четыре ракеты – попали в колледж и гимназию, ранены пять человек, один человек погиб.