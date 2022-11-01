Ракетний обстріл Миколаєва: в ОП показали пошкоджені коледж і гімназію

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"російські терористи чотирма ракетами обстріляли Миколаїв. Сталося це сьогодні вночі", – написав Тимошенко.

Одна ракета влучила та пошкодила будівлю Першої української гімназії ім. Аркаса. Жертв і постраждалих немає.

Інші три ракети влучили по території Миколаївського політехнічного фахового коледжу – частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу, пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. Також виникли пожежі у складському приміщені коледжу та у 5-поверховому житловому будинку поруч.

"З-під завалів деблоковані 2 людини. 1 жінка загинула. Поранено 5 осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху", – повідомив заступник керівника ОП.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська атакували Миколаїв ракетами С-300.