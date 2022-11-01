Ворог вночі завдав удару по Миколаєву: окупанти били ракетами С-300, є загибла

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 25731 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 48977 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 51173 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 56432 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 71455 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 191731 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146561 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171418 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194794 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225107 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 132067 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 154266 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 52495 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68069 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 72136 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 191751 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 474309 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 425569 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 633195 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 755471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 3180 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 34647 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 68055 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 107210 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141919 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Ворог вночі завдав удару по Миколаєву: окупанти били ракетами С-300, є загибла

Ворог вночі завдав удару по Миколаєву: окупанти били ракетами С-300, є загибла

Київ • УНН

 • 170327 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування, одна людина загинула. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Цитата

«Близько опівночі Миколаїв зазначав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів, частково зруйнована будівля навчального закладу. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Наразі відомо про одну загиблу жінку», - написав він в Telegram.

Деталі

За інформацією очільника міста, повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що герої України на півдні за минулу добу знищили понад 20 окупантів в районі Снігурівки у Миколаївської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01