Ворог вночі завдав удару по Миколаєву: окупанти били ракетами С-300, є загибла

Цитата

«Близько опівночі Миколаїв зазначав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів, частково зруйнована будівля навчального закладу. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Наразі відомо про одну загиблу жінку», - написав він в Telegram.

Деталі

За інформацією очільника міста, повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що герої України на півдні за минулу добу знищили понад 20 окупантів в районі Снігурівки у Миколаївської області.