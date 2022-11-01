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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 6123 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ атакували російські позиції в районі Снігурівки: демілітаризовано понад 20 окупантів

ЗСУ атакували російські позиції в районі Снігурівки: демілітаризовано понад 20 окупантів

Київ • УНН

 • 161752 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що герої України на півдні за минулу добу знищили понад 20 окупантів в районі Снігурівки у Миколаївської області, пише УНН.

Деталі

Нашою армійської авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань.

Цитата

“Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство оборони опублікувало відео, як ЗСУ на Донбасі знищили російський наймасовіший вертоліт Мі-8.

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