ЗСУ атакували російські позиції в районі Снігурівки: демілітаризовано понад 20 окупантів

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Нашою армійської авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань.

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“Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються”, — йдеться у повідомленні.

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