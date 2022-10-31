ЗСУ на Донбасі знищили російський наймасовіший вертоліт Мі-8

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“Зенітно-ракетний дивізіон 54 ОМБр знищив російський гелікоптер Мі-8 на межі Донецької і Луганської областей. Вояки побачили чужу “пташку” в небі і зробили те, що і треба було зробити — “знищили шкідливу муху” разом з екіпажем”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Учора вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.

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