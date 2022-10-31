Вранці у Києві зафіксували 16 повітряних цілей – голова КМВА

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"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі", – зазначив Попко.

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