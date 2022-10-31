Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.
Вранці у Києві зафіксували 16 повітряних цілей – голова КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12. Про це в Telegram повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує УНН.
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"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі", – зазначив Попко.
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