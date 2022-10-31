Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла - мер

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"Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання", - зазначив Кличко.

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Зі слів мера столиці, спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. "Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу", - додав він.

"Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", - вказав Кличко.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.