Вранці у Києві не було ворожих влучань – КМВА

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"Завдяки ефективній роботі сил ППО – влучань по Києву не зафіксовано! Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Після ранкових ударів російських військ 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.