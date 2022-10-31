Вранці у Києві не було ворожих влучань – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"Завдяки ефективній роботі сил ППО – влучань по Києву не зафіксовано! Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої", – ідеться у повідомленні.
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Після ранкових ударів російських військ 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.