ВСУ на Донбассе уничтожили российский самый массовый вертолет Ми-8

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“Зенитно-ракетный дивизион 54 ОМБр уничтожил российский вертолет Ми-8 на границе Донецкой и Луганской областей. Воины увидели чужую “птичку” в небе и сделали то, что и надо было сделать — “уничтожили вредную муху” вместе с экипажем”, — говорится в сообщении.

Напомним

Вчера утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.

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