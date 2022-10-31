ВСУ на Донбассе уничтожили российский самый массовый вертолет Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство обороны опубликовало видео, как ВСУ на Донбассе уничтожили российский самый массовый вертолет Ми-8, пишет УНН.
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“Зенитно-ракетный дивизион 54 ОМБр уничтожил российский вертолет Ми-8 на границе Донецкой и Луганской областей. Воины увидели чужую “птичку” в небе и сделали то, что и надо было сделать — “уничтожили вредную муху” вместе с экипажем”, — говорится в сообщении.
Напомним
Вчера утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.
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