Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українські військові на Херсонщині за три хвилини знищили два російських ударних вертольоти Ка-52, передає УНН із посиланням на повідомлення командування Повітряних сил України.
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"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 71 820 осіб, 2686 танків, 275 літаків, 253 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.