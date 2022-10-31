Украинские военные за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52

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"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 71 820 человек, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолетов и сотен единиц военной техники.