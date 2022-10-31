Ще плюс 620: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2686 (+14),



бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32),



артилерійських систем – 1728 (+4),



РСЗВ – 383 (+0),



засобів ППО ‒ 197 (+0),



літаків – 275 (+1),



гелікоптерів – 253 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),



крилатих ракет ‒ 352 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8),



спеціальної техніки ‒ 154 (+0).



Доповнення

ЗСУ на півдні знищили майже 30 рашистів та 2 склади з боєприпасами окупантів.