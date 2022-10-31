Ще плюс 620: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 71 820 осіб, 2686 танків, 275 літаків, 253 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 2686 (+14),
-
- бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32),
-
- артилерійських систем – 1728 (+4),
-
- РСЗВ – 383 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 197 (+0),
-
- літаків – 275 (+1),
-
- гелікоптерів – 253 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),
-
- крилатих ракет ‒ 352 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8),
-
- спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
-
Доповнення
ЗСУ на півдні знищили майже 30 рашистів та 2 склади з боєприпасами окупантів.