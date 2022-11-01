ВСУ атаковали российские позиции в районе Снигиревки: демилитаризовано более 20 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что герои Украины на юге за минувшие сутки уничтожили более 20 оккупантов в районе Снигиревки в Николаевской области, пишет УНН.
Детали
Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки в Николаевской области. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач.
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“Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризовано одну военную машину и миномет. Остальные потери врага уточняется”, — говорится в сообщении.
Напомним
Министерство обороны опубликовало видео, как ВСУ на Донбассе уничтожили российский самый массовый вертолет Ми-8.