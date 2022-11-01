Враг ночью нанес удар по Николаеву: оккупанты били ракетами С-300, есть погибшая

Цитата

«Около полуночи Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов, частично разрушено здание учебного заведения. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела. На данный момент известно об одной погибшей женщине», - написал он в Telegram.

Детали

По информации главы города, полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.

На месте работают все ответственные службы.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" сообщило, что герои Украины на юге за минувшие сутки уничтожили более 20 оккупантов в районе Снигиревки в Николаевской области.