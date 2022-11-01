Ракетный обстрел Николаева: в ОП показали поврежденные колледж и гимназию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Этой ночью российские войска выпустили по Николаеву четыре ракеты – попали в колледж и гимназию, ранены пять человек, один человек погиб. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
Детали
"российские террористы четырьмя ракетами обстреляли Николаев. Произошло это сегодня ночью", – написал Тимошенко.
Одна ракета попала и повредила здание Первой украинской гимназии им. Аркаса. Жертв и пострадавших нет.
Другие три ракеты попали по территории Николаевского политехнического профессионального колледжа – частично разрушено 4-этажное здание колледжа, повреждены рядом расположенный частный сектор и многоквартирные дома. Также возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом.
"Из-под завалов деблокированы 2 человека. 1 женщина погибла. Ранены 5 человек. Оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах в результате взрыва", – сообщил заместитель руководителя ОП.
Напомним
Этой ночью российские войска атаковали Николаев ракетами С-300.