Оккупанты в Николаевской области применили дроны типа "Ланцет"

Детали

В течение боевого дня враг наносил удары по территориальным громадам в Баштанском и Николаевском районах в Николаевской области, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области вдоль линии разграничения войск.

Цитата

“Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и беспилотники ударного типа, которые возвращаются на базу. Но в ходе выполнения разведзадания, такие вражеские дроны, как “Ланцет”, еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно так атакован врагом сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет”, — говорится в сообщении.

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