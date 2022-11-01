Окупанти у Миколаївській області застосували дрони типу “Ланцет”

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Протягом бойового дня ворог завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах у Миколаївській області, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонської області вздовж лінії розмежування військ.

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“Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як “Ланцет”, ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема”, — йдеться у повідомленні.

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