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Оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожья. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, пишет УНН.

Оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожской области

Цитата

“Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, которые выехали из Запорожья!! Не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара!! Не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска", - подчеркнул он.

Детали

Председатель ОГА добавил, что сейчас продолжаются переговоры. Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину скоростными поездами Интерсити эвакуировали 55 уже 168 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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