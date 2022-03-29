Оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожской области

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“Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, которые выехали из Запорожья!! Не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара!! Не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска", - подчеркнул он.

Детали

Председатель ОГА добавил, что сейчас продолжаются переговоры. Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения.

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С начала полномасштабного вторжения рф в Украину скоростными поездами Интерсити эвакуировали 55 уже 168 тысяч человек.