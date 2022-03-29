Вторгнення рф: в Україні швидкісними потягами евакуювали вже 168 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні швидкісними потягами Інтерсіті+ евакуювали вже 168 тисяч людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Укрзалізниці.
Деталі
За час війни швидкісні потяги Інтерсіті+ здійснили 169 рейсів та евакуювали приблизно 168 тисяч людей. У середньому було 994 пасажири на рейс – це понад 100% місткості одного потяга.
"Ми максимально ефективно використовуємо весь парк швидкісних поїздів для евакуації мешканців та гостей України. Я вдячний усім працівникам депо, машиністам та стюардам, які героїчно виконують свою роботу та, ризикуючи своїм життям, допомагають виїхати з гарячих точок мирному населенню", – зазначив директор філії "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Андрій Уманець.
З 24 лютого по 28 березня 2022 року швидкісні поїзди курсували за маршрутами:
Київ – Вінниця: евакуйовано 7500 осіб
Київ – Тернопіль: евакуйовано 4500 осіб
Київ – Львів: евакуйовано 79449 осіб
Харків – Тернопіль: евакуйовано 4500 осіб
Харків – Львів: евакуйовано 48817 осіб
Дніпро – Львів: евакуйовано 20330 осіб
Київ – Перемишль: евакуйовано 2879 осіб
Загалом за час війни у перевезеннях брало участь 88 машиністів та їхніх помічників, а також 66 стюардів.
Нагадаємо
В Україні створили офіційний Telegram-бот та сайт для організації евакуації населення.