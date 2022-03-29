Вторжение рф: в Украине на скоростных поездах эвакуировали уже 168 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине на скоростных поездах Интерсити+ эвакуировали уже 168 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Укрзализныци.
Детали
За время войны скоростные поезда Интерсити+ осуществили 169 рейсов и эвакуировали примерно 168 тысяч человек. В среднем было 994 пассажира на рейс - это более 100% вместимости одного поезда.
"Мы максимально эффективно используем весь парк скоростных поездов для эвакуации жителей и гостей Украины. Я благодарен всем работникам депо, машинистам и стюардам, которые героически выполняют свою работу и, рискуя своей жизнью, помогают выехать из горячих точек мирному населению", - отметил директор филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" Андрей Уманец.
С 24 февраля по 28 марта 2022 года скоростные поезда курсировали по маршрутам:
Киев - Винница: эвакуировано 7500 человек
Киев -Тернополь: эвакуировано 4500 человек
Киев - Львов: эвакуировано 79449 человек
Харьков - Тернополь: эвакуировано 4500 человек
Харьков - Львов: эвакуировано 48817 человек
Днепр - Львов: эвакуировано 20330 человек
Киев - Перемышль: эвакуировано 2879 человек
Всего за время войны в перевозках участвовало 88 машинистов и их помощников, а также 66 стюардов.
Напомним
В Украине создали официальный Telegram-бот и сайт для организации эвакуации населения.