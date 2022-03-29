Окупанти сьогодні не пропустили жодну евакуаційну колону з Запорізької області

Цитата

“Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя!! Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!! Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську”, – наголосив він.

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Голова ОДА додав, що наразі тривають переговори. Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.

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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні швидкісними потягами Інтерсіті+ евакуювали вже 168 тисяч людей.