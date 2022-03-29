Окупанти сьогодні не пропустили жодну евакуаційну колону з Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні не пропустили жодну евакуаційну колону із Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише УНН.
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“Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя!! Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару!! Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську”, – наголосив він.
Деталі
Голова ОДА додав, що наразі тривають переговори. Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні швидкісними потягами Інтерсіті+ евакуювали вже 168 тисяч людей.