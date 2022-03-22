Оккупанты сегодня нанесли более 80 авианалетов на территорию Украины, 29 из них с аэродромов беларуси

Детали

Не достигая успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Противник совершил более 80 самолетовылетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории республики беларусь.

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. С целью ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота российской федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей различных типов.

Несмотря на активную пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь.

Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибло около 50 и ранено около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров.

Противник, как отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

Добавим

США и НАТО считают, что белоруссия может вскоре присоединиться к россии, чтобы воевать против Украины.

Кроме того, ранее в НАТО предупредили, что беларусь может в скором времени напасть на Украину и готовится потенциально позволить россии разместить ядерное оружие на белорусской земле.