Оккупанты продолжают обстрелы на Запорожье: за сутки 40 сообщений о разрушениях

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Кушугум, Камышеваха, Гуляйпольское, Орехов", - говорится в сообщении.

Детали

Поступило за сутки 40 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения, говорится в сводке ОВА.

Дополнение

10 августа утром российские оккупанты выпустили по поселку Кушугум четыре ракеты – погибла 52-летняя женщина.