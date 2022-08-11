Окупанти продовжують обстріли на Запоріжжі: за добу 40 повідомлень про руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Запорізькій області минулої доби російські окупанти обстріляли два селища, одне село та місто Оріхів, повідомили у Запорізькій ОВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кушугум, Комишуваха, Гуляйпільське, Оріхів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Надійшло за добу 40 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення, сказано у зведенні ОВА.
Доповнення
10 серпня вранці російські окупанти випустили по селищу Кушугум чотири ракети – загинула 52-річна жінка.