Оккупанты попали по железнодорожной остановке в Купянске

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Старица, Огурцево, Гатище, Бочковое, Бударки, Новомлинск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка и других.

В селе Липцы Харьковского района, по его словам, в результате минометного обстрела повреждены окна жилого дома и 2 хозяйственные постройки.

В результате обстрела города Купянск повреждены 2 жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственная постройка, произошел пожар, сообщил глава ОВА.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения Харьковской области не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

В ночь на 15 июня на подлете в Харьков ночью сбили два "шахеда".