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На підльоті до Харкова вночі збили два "шахеди", без влучань - ОВА

Київ • УНН

 • 676326 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час нічної атаки російських військ на Харків збито два ударних безпілотники Shahed, влучань в області не фіксували. Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На підльоті до Харкова вночі збили два "шахеди", без влучань - ОВА

Цитата

"Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано", - повідомив він.

Деталі

Протягом доби, вказав голова ОВА, ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.

"Вчора зранку відбувся ракетний обстріл села Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередачі. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань", - сказав він.

"Вчора у селі Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості", - додав Синєгубов.

Доповнення

Сили оборони у ніч на 15 червня знищили 20 "шахедів", одну крилату ракету і дрон-розвідник.

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