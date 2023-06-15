На подлете к Харькову ночью сбили два "шахеда", без попаданий - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время ночной атаки российских войск на Харьков сбиты два ударных беспилотника Shahed, попаданий в области не фиксировали. Об этом в четверг сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе Shahed. 2 дрона, двигавшиеся в направлении Харькова, были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано", - сообщил он.
Детали
В течение суток, указал глава ОВА, враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области. В частности, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Ивашки, Высокая Яруга, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Землянки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Масютовка и других.
"Вчера утром состоялся ракетный обстрел села Степное Лозовского района. Повреждены провода линии электропередачи. К счастью, без пострадавших и масштабных разрушений", - сказал он.
"Вчера в селе Каменка Изюмского района в собственном дворе на неизвестном устройстве подорвался гражданский мужчина 57 лет. Госпитализирован с ранениями средней степени тяжести", - добавил Синегубов.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 15 июня уничтожили 20 "шахедов", одну крылатую ракету и дрон-разведчик.