Окупанти поцілили по залізничній зупинці у Куп'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, зокрема поцілили по залізничній зупинці у Куп'янську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, пише УНН.
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За даними голови ОВА, минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.
У селі Липці Харківського району, з його слів, внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.
Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа, повідомив голова ОВА.
"За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.
Доповнення
У ніч на 15 червня на підльоті до Харкова вночі збили два "шахеди".