Оккупанты распространяют постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к российским пленным

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"Подчеркиваю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неуклонно придерживаются норм международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - заявил Валерий Залужный.

Напомним

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что все больше российских военных против войны и переходят на сторону Украины.

Добавим

Зеленский пригрозил отказом россии от переговоров по обмену пленными из-за похищения оккупантами украинских детей.