Оккупанты распространяют постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к российским пленным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" до российских пленных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, передает УНН.
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"Подчеркиваю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неуклонно придерживаются норм международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - заявил Валерий Залужный.
Напомним
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что все больше российских военных против войны и переходят на сторону Украины.
Добавим
Зеленский пригрозил отказом россии от переговоров по обмену пленными из-за похищения оккупантами украинских детей.