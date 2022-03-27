Окупанти поширюють постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до російських полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до російських полонених. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ, передає УНН.
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"Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - заявив Валерій Залужний.
Нагадаємо
Головне управління розвідки МО України повідомляє, що все більше російських військових проти війни та переходять на бік України.
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