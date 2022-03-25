Все більше російських військових проти війни та переходять на бік України

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"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму путіна", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ за 30 днів війни вже знищили понад 15 тисяч російських загарбників.

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Полонені російські строковики назвали путіна "брехуном та військовим злочинцем".