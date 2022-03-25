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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 70978 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Все більше російських військових проти війни та переходять на бік України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Головне управління розвідки МО України повідомляє, що все більше російських військових проти війни та переходять на бік України. Про це інформує УНН.

Все більше російських військових проти війни та переходять на бік України

Цитата

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму путіна", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ за 30 днів війни вже знищили понад 15 тисяч російських загарбників.

Нагадаємо

Полонені російські строковики назвали путіна "брехуном та військовим злочинцем".

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