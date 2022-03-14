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Полонені російські строковики назвали Путіна "брехуном та військовим злочинцем"

Полонені російські строковики назвали Путіна "брехуном та військовим злочинцем"

Київ • УНН

 • 308087 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російський диктатор Володимир Путін, який заявляє про те, що російських строковиків не посилають в Україну для вбивства мирного населення, є "брехуном і військовим злочинцем". Про це під час брифінгу заявив полонений строковик Пождєєв Андрій, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Всі заяви Володимира Путіна про те, що в його військовій кампанії і операції немає строковиків - це брехня. Він брехун і військовий злочинець. У російській армії багато втрат, і Збройні Сили України знищили багато військової техніки. Українці б'ються хоробро і захищають свою землю", - заявив полонений.

Деталі

За його словами, перед наступом в Україну керівництво батальйону запевнило строковиків, що в Україну їх не відправлять - вони лише зроблять навчальний марш територією Росії. Однак наступного дня після нічного пересування, командир під час шикування заявив: "Хто ще не зрозумів - ви перебуваєте на території України".

Пождєєв зазначає, що пересуваючись територією України, військові бачили багато розбитої техніки, і до останнього не вірили, що їх відправляють на вірну смерть.

Додамо

Перед вторгненням в Україну у російських строковиків, яких відправили ближче до кордонів під приводом навчань, забрали телефони. Після цього їм повідомили, що вони їдуть в Україну з метою захопити Київ.

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