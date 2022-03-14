У нас забрали телефоны и сказали, что мы едем захватывать Киев: пленный срочник о том, как оказался в Украине

Детали

По словам Савина, 4 февраля 2022 года, первому танковом полку, в котором он проходил срочную службу, поступил приказ о том, что полк под командованием полковника Лапина едет на учения в Воронежскую область. 5 февраля военные прибыли на место.

Через полторы недели контрактники первого танкового полка уехали в Белгородскую область. Срочники задержались там еще на 4 дня.

После чего от старшин рот поступил приказ собирать лагерь, и выдвигаться в Курскую область.

Как отмечает пленный, по прибытии в Курскую область, им поступил указ выдвигаться в Белгородскую область, где их ожидали контрактники, офицеры и военная техника.

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“На следующий день, передвигаясь на “КАМАЗах” и “Уралах” , мы добрались до места, где нас ждали контрактники. Где стояли танки Т72. Мы пробыли там тоже один день. После чего, по приказу командира батальона - капитана Тагиева мы построили колонну из танков. На ней выдвинулись с условием того, что мы будем выполнять учебный марш. Проехали пару дней. Остановились для того, чтобы переночевать. На следующее утро нас построили. Командир батальона дал приказ командирам наших рот, чтобы мы сдали телефоны. После чего до нас донесли, что мы едем на территорию Украины, и мы будем выполнять боевую задачу по захвату города Киев, и будем освобождать мирное население Украины от так называемых “бандеровцев” и “неонацистов”. Нам сказали, что мы получим денежное вознаграждение по окончании этой операции. У нас не было возможности сбежать оттуда. Нас посадили в танки, и вечером мы выдвинулись в сторону границ Украины”, - продолжил Савин.

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По пути в Украину у военных сломалась техника. Из 30 танков осталось лишь шесть функционирующих. Кроме того, у военных заканчивалась еда, которая была просрочена, и топливо.

Во время передвижения по территории Украины батальон попал под обстрел. По приказу Тагиева (командира батальона) военные развернули технику , чтобы двигаться в обратном направлении. Но в результате, вынуждены были оставить танки, и передвигаться пешком.

Через 4 дня Савин и его сослуживцы наткнулись на военных Вооруженных сил Украины, и офицер Тагиев пошел на переговоры с ВСУ для того, чтобы сдаться в плен. После его возвращения срочники сложили оружие и сдались в плен в Сумской области.

Добавим

Пленные российские солдаты-срочники на брифинге также рассказали о том, что в ночь перед войной их командиры впервые сообщили им об участии в боевых действиях на территории Украины.