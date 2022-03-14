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У нас забрали телефони та сказали, що ми їдемо захоплювати Київ: полонений строковик про те, як опинився в Україні

У нас забрали телефони та сказали, що ми їдемо захоплювати Київ: полонений строковик про те, як опинився в Україні

Київ • УНН

 • 173240 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Перед вторгненням в Україну у російських строковиків, яких відправили ближче до кордонів під приводом навчань, забрали телефони. Після цього їм повідомили, що вони їдуть в Україну з метою захопити Київ. Про це під час брифінгу розповів полонений строковик Антон Савін, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Савіна, 4 лютого 2022 року, першому танковому полку, в якому він проходив строкову службу, надійшов наказ про те, що полк під командуванням полковника Лапіна їде на навчання у Воронезьку область. 5 лютого військові прибули на місце.

Через півтора тижні контрактники першого танкового полку поїхали в Бєлгородську область. Строковики затрималися там ще на 4 дні.

Після чого від старшин рот надійшов наказ збирати табір і висуватися в Курську область.

Як зазначає полонений, після прибуття в Курську область, їм надійшов наказ висуватися в Бєлгородську область, де їх чекали контрактники, офіцери і військова техніка.

Цитата

"Наступного дня, пересуваючись на "КАМАЗах" і "Уралах", ми дісталися до місця, де нас чекали контрактники, де стояли танки Т72. Ми пробули там теж один день. Після чого, за наказом командира батальйону-капітана Тагієва, ми побудували колону з танків. На ній висунулися з умовою того, що ми будемо виконувати навчальний марш. Проїхали пару днів. Зупинилися для того, щоб переночувати. На наступний ранок нас вишикували. Командир батальйону дав наказ командирам наших рот, щоб ми здали телефони. Після чого до нас донесли, що ми їдемо на територію України, і ми будемо виконувати бойове завдання по захопленню міста Київ, і будемо звільняти мирне населення України від так званих "бандерівців" і "неонацистів". Нам сказали, що ми отримаємо грошову винагороду після закінчення цієї операції. У нас не було можливості втекти звідти. Нас посадили в танки, і ввечері ми висунулися в бік кордонів України", - продовжив Савін.

Додамо

По дорозі в Україну у військових зламалася техніка. З 30 танків залишилося лише шість функціонуючих. Крім того, у військових закінчувалася їжа, яка була прострочена, і паливо.

Під час пересування територією України батальйон потрапив під обстріл. За наказом Тагієва (командира батальйону) військові розвернули техніку, щоб рухатися у зворотному напрямку. Але в результаті, змушені були залишити танки, і пересуватися пішки.

Через 4 дні Савін і його товариші по службі натрапили на військових Збройних сил України, і офіцер Тагієв пішов на переговори з ЗСУ для того, щоб здатися в полон. Після його повернення строковики склали зброю і здалися в полон в Сумській області.

Додамо

Полонені російські солдати-строковики на брифінгу також розповіли про те, що в ніч перед війною їх командири вперше повідомили їм про участь у бойових діях на території України.

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