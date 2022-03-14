Пленные российские срочники назвали Путина "лжецом и военным преступником"

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“Все заявления Владимира Путина о том, что в его военной кампании и операции нет срочников - это ложь. Он лжец и военный преступник. В российской армии много потерь, и Вооруженные силы Украины уничтожили много военной техники. Украинцы сражаются храбро и защищают свою землю”, - заявил пленный.

Детали

По его словам, перед наступлением в Украину руководство батальона заверило срочников, что в Украину их не отправят - они лишь сделают учебный марш по территории России. Однако на следующий день после ночного передвижения, командир во время построения заявил: “Кто еще не понял - вы находитесь на территории Украины”.

Пождеев отмечает, что передвигаясь по территории Украины, военные видели много разбитой техники, и до последнего не верили, что их отправляют на верную смерть.

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Перед вторжением в Украину у российских срочников, которых отправили ближе к границам под предлогом учений, забрали телефоны. После этого им сообщили, что они едут в Украину с целью захватить Киев.