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Пленные российские срочники назвали Путина "лжецом и военным преступником"

Пленные российские срочники назвали Путина "лжецом и военным преступником"

Киев • УНН

 • 308084 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Российский диктатор Владимир Путин, который заявляет о том, что российских срочников не посылают в Украину для убийства мирного населения, является "лжецом и военным преступником". Об этом во время брифинга заявил пленный срочник Пождеев Андрей, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Все заявления Владимира Путина о том, что в его военной кампании и операции нет срочников - это ложь. Он лжец и военный преступник. В российской армии много потерь, и Вооруженные силы Украины уничтожили много военной техники. Украинцы сражаются храбро и защищают свою землю”, - заявил пленный.

Детали

По его словам, перед наступлением в Украину руководство батальона заверило срочников, что в Украину их не отправят - они лишь сделают учебный марш по территории России. Однако на следующий день после ночного передвижения, командир во время построения заявил: “Кто еще не понял - вы находитесь на территории Украины”.

Пождеев отмечает, что передвигаясь по территории Украины, военные видели много разбитой техники, и до последнего не верили, что их отправляют на верную смерть.

Добавим

Перед вторжением в Украину у российских срочников, которых отправили ближе к границам под предлогом учений, забрали телефоны. После этого им сообщили, что они едут в Украину с целью захватить Киев.

Украинские Национальные Новости

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