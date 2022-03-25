Все больше российских военных против войны и переходят на сторону Украины

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"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима путина", - говорится в сообщении.

ВСУ за 30 дней войны уже уничтожили более 15 тысяч русских захватчиков.

Напомним

Пленные российские срочники назвали путина "лжецом и военным преступником".