Все больше российских военных против войны и переходят на сторону Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Главное управление разведки МО Украины сообщает, что все больше российских военных против войны и переходят на сторону Украины. Об этом информирует УНН.
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"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима путина", - говорится в сообщении.
ВСУ за 30 дней войны уже уничтожили более 15 тысяч русских захватчиков.
Напомним
Пленные российские срочники назвали путина "лжецом и военным преступником".