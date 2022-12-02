Оккупанты планируют судилище над 70 защитниками “Азовстали” в Донецке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российские оккупационные власти планируют судилище над 70 защитниками “Азовстали” во временно-захваченном Донецке. Как пишет ТАСС, “завершено расследование” в отношении около 70 военнослужащих ВСУ и батальона “Азов”, передает УНН.
Цитата
“Органы следствия завершили расследование дел “о военных преступлениях” в отношении около 70 военнослужащих ВСУ и батальона "Азов". Дела переданы в суды Донецка, сообщили нам в правоохранительных органах”, – говорится в сообщении.
Контекст
2 августа верховный суд россии признал украинский полк "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории рф.
Полк "Азов" отреагировал на признание их "террористической организацией" в рф и призвал мир признать россию государством-террористом.