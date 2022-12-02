Окупанти планують судилище над 70 захисниками "Азовсталі" у Донецьку - ЗМІ

Цитата

“Органи слідства завершили розслідування справ “про військові злочини” щодо близько 70 військовослужбовців ЗСУ та батальйону "Азов". Справи передані до судів Донецька, повідомили нам у правоохоронних органах”, – йдеться у повідомленні.

Контекст

2 серпня верховний суд росії визнав український полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території росії.

Полк "Азов" відреагував на визнання їхньою "терористичною організацією" в росії і закликав світ визнати росію державою-терористом.