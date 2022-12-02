Окупанти планують судилище над 70 захисниками "Азовсталі" у Донецьку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російська окупаційна влада планує судилище над 70 захисниками “Азовсталі” у тимчасово захопленому Донецьку. Як пише ТАСС, “завершено розслідування” щодо близько 70 військовослужбовців ЗСУ та батальйону “Азов”, передає УНН.
Цитата
“Органи слідства завершили розслідування справ “про військові злочини” щодо близько 70 військовослужбовців ЗСУ та батальйону "Азов". Справи передані до судів Донецька, повідомили нам у правоохоронних органах”, – йдеться у повідомленні.
Контекст
2 серпня верховний суд росії визнав український полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території росії.
Полк "Азов" відреагував на визнання їхньою "терористичною організацією" в росії і закликав світ визнати росію державою-терористом.