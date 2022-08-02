верховный суд рф признал полк "Азов" "террористической организацией"

Детали



Как отметили, с иском о признании "Азова" террористической организацией в мае в верховный суд рф обратилась генеральная прокуратура. Судебное заседание переносили дважды: сначала с 26 мая на 29 июня, а затем – с 29 июня на 2 августа.

По данным росСМИ, бойцам "Азова" якобы грозит от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей (почти 300 000 грн), лидерам – от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей (более 600 000 грн).

Дополнение

Весной 2022 года бойцы "Азова" обороняли Мариуполь от российских оккупантов. Позже они попали в плен рашистов. Украина обменяла на российских пленных 47 "азовцев".