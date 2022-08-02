верховний суд рф визнав полк "Азов" "терористичною організацією"

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Як зазначили, з позовом про визнання "Азову" терористичною організацією у травні до верховного суду рф звернулася генеральна прокуратура. Судове засідання переносили двічі: спочатку з 26 травня на 29 червня, а згодом – з 29 червня на 2 серпня.

За даними росЗМІ, бійцям "Азову" нібито загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів (майже 300 000 грн), лідерам – від 15 до 20 років зі штрафом у розмірі до 1 млн рублів (понад 600 000 грн).

Доповнення

Навесні 2022 року бійці "Азову" обороняли Маріуполь від російських окупантів. Згодом вони потрапили в полон рашистів. Україна обміняла на російських полонених 47 "азовців".