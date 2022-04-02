Полк "Азов" показав нове фото з блокадного Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Полк "Азов" показав нове фото з блокадного міста-героя Маріуполя, повідомляє УНН.
Цитата
"Маріуполь сьогодні.
Ви мене не впізнаєте. Я змінився.
Мої вулиці не розповідають щасливих історій. Але вони розповідають історії про боротьбу і нескореність.
Україно, ти їх чуєш, правда?" - підписали світлину у полку, оприлюднивши її у Telegram.
Доповнення
Станом на 27 березня у Маріуполі, за даними міськради, було зруйновано 90% житлових будинків.
За оцінкою Маріупольської міськради, на відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше 10 млрд доларів.