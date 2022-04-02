Полк "Азов" показал новое фото из блокадного Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полк "Азов" показал новое фото из блокадного города-героя Мариуполя, сообщает УНН.
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"Мариуполь сегодня.
Вы меня не узнаете. Я изменился.
Мои улицы не рассказывают счастливых историй. Но они рассказывают истории о борьбе и непокоренности.
Украина, ты их слышишь, правда?" - подписали фотографию в полку, обнародовав ее в Telegram.
Дополнение
По состоянию на 27 марта в Мариуполе, по данным горсовета, было разрушено 90% жилых домов.
По оценке Мариупольского горсовета, на восстановление Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов.