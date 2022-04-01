На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше 10 млрд доларів – міськрада

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Як зазначили, 10 мільярдів доларів — це попередня сума, яку уточнюватимуть під час фіксації руйнувань, завданих рф. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо

У польському Гданську одну з вулиць перейменують на честь міста-героя Маріуполь.