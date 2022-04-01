На восстановление Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов – горсовет

Детали

Как отметили, 10 миллиардов долларов — это предварительная сумма, которую будут уточнять во время фиксации разрушений, нанесенных рф. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, нанесенное агрессором должно быть зафиксировано и передано в Международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от россии не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним

В польском Гданьске одну из улиц переименуют в честь города-героя Мариуполь.