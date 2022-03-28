У Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, після блокади евакуювали 150 тисяч – оцінка влади
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З Маріуполя на Донеччині після блокади вдалося евакуювати 150 тис. жителів, в облозі залишаються ще 170 тис. людей. З попередніми підрахунками майже 5 тисяч жителів загинули. Про це повідомляє Маріупольська міська рада надаючи статистику станом на 27 березня, передає УНН.
Деталі
Маріуполь перебуває в облозі 28 днів.
За орієнтовною оцінкою влади, станом на 27 березня загинуло майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей.
Як зазначили, до блокади виїхало до 140 тисяч людей. Після блокади було евакуйовано 150 тисяч людей, в тому числі – 71 235 до Запоріжжя, решта — до навколишніх селищ.
В облозі перебуває 170 тисяч людей. Депортовано – 30 тисяч людей.
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Окрім того, повідомили скільки станом на 27 березня зруйновано цивільних (шкіл, лікарень), промислових, військових об'єктів:
• житлові будинки: пошкоджених – 2340 (90%), з них з прямим влученням – 1560 (60%) та зруйновано – 1040 (40%).
• приватний сектор: пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).
• лікарні: пошкоджено – 7 (90%), з них руйновано – 3 (40%).
• поліклініки: пошкоджено – 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%).
• пологові будинки: пошкоджено – 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%).
• ВНЗ: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).
• школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%).
• дитсадки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%).
• заводи – 2 (пошкоджені).
• порт – 1 (пошкоджений).
• військова частина 3057 (пошкоджено).
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський дав дозвіл захисникам Маріуполя покинути місто через надто важку ситуацію і повноцінну блокаду міста окупантами. Але вони відмовилися і вирішили до останнього захищати людей, що залишилися.
Нагадаємо
Генпрокурор України Ірина Венедіктова розглядає можливість кваліфікації подій у Маріуполі як геноциду.