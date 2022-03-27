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Зеленський дозволив захисникам Маріуполя залишити місто, але вони відмовилися і залишилися захищати людей

Київ • УНН

 • 212390 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав дозвіл захисникам Маріуполя покинути місто через надто важку ситуацію і повноцінну блокаду міста окупантами. Але вони відмовилися і вирішили до останнього захищати людей, що залишилися. Про це Глава держави розповів в інтерв'ю російським журналістам, яке опублікувала "Медуза", пише УНН.

Зеленський дозволив захисникам Маріуполя залишити місто, але вони відмовилися і залишилися захищати людей

Цитата

“Всередині Маріуполя є наші війська. Це з приводу того, чому хаос інформаційний. Тому що всередину - там, де вони можуть залізти, — там вони і зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, тому що є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв з цими хлопцями. Я говорю з ними — ну, раз в два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопців, ми обов'язково повернемося... Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це", - розповів Зеленський.

Деталі

Як зазначає Президент, українські захисники відмовилися залишати місто, незважаючи на офіційний дозвіл і право вибору. Більш того, продовжив він, військові заявили, що не можуть кинути поранених громадян, що залишилися і вбитих людей, як українців - так і російських солдатів.

"Вони сказали:" Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не кинемо поранених".

Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: в місті валяються трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи - їх ніхто не прибирає — російських солдатів і громадян України. Всіх. Це натовпи... Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Я не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю. Вони тримають їх як душі для обмінного фонду", - додав Президент.

Зеленський пояснює таку позицію цінністю забраних людських життів, які не можна закопати, як сміття або скласти в мішок.

"Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати. Ми просили їх дозволити нам вивезти трупи. Нам не дали вивезти ні трупи, ні поранених, нікого. Я не знаю, чи везуть вони російських солдатів - в інший бік, куди вони вивозили наших дітей. Це мені невідомо. Інформація різна, і вона теж має блукаючий характер, з точки зору правди і справедливості, тому я не готовий підписатися під цими словами. Але все інше, що ви почули, це правда", - зазначає Гарант.

Крім того, Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості. Деблокація під час виїзду цивільного транспорту, пасажирського, з Маріуполя в бік України відбувалася. Силовий вивіз людей з Маріуполя на територію рф і окупованих територій Донбасу теж відбувається.

"За нашими даними, більше двох тисяч дітей вивезено. Їх точна локація невідома. Вони можуть бути там як з батьками, так і без. Загалом, це катастрофа. Я не можу вам передати, як це взагалі виглядає. Це страшно", - резюмував Президент.

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