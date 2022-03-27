Зеленский разрешил защитникам Мариуполя покинуть город, но они отказались и остались защищать людей

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“Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это”, – рассказал Зеленский.

Детали

Как отмечает Президент, украинские защитники отказались покидать город, несмотря на официальное разрешение и право выбора. Более того, продолжил он, военные заявили, что не могут бросить оставшихся раненых граждан и убитых людей, как украинцев – так и российских солдат.

“Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненые люди. Мы не бросим раненых".

Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю. Они держат их как души для обменного фонда”, – добавил Президент.

Зеленский объясняет такую позицию ценностью забранных человеческих жизней, которые нельзя закопать, как мусор или сложить в мешок.

“Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить. Мы просили их позволить нам вывезти трупы. Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат — в другую сторону, куда они вывозили наших детей. Это мне неизвестно. Информация разная, и она тоже имеет блуждающий характер, с точки зрения правды и справедливости, поэтому я не готов подписаться под этими словами. Но все остальное, что вы услышали, это правда”, – отмечает Гарант.

Кроме того, Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности. Деблокация во время выезда гражданского транспорта, пассажирского, из Мариуполя в сторону Украины происходила. Силовой вывоз людей из Мариуполя на территорию рф и оккупированных территорий Донбасса тоже происходит.

“По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено. Их точная локация неизвестна. Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно”, – резюмировал Президент.